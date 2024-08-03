«Салфетки, презервативы, грязная вода»: видео «очищенной» Сены перед заплывом триатлонистов на ОИ-2024 шокировало Сеть

По мнению эксперта, заплывы в Сене стали частью упрямой стратегии организаторов Олимпиады в Париже. В мире продолжается бурное обсуждение скандалов, происходящих один за другим на Олимпиаде-2024 в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии