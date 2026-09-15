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Калуга-поиск

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Победа ускользнула в овертайме: калужане уступили "Крыльям"

Победа ускользнула в овертайме: калужане уступили "Крыльям"

Калужане завершили первую выездную серию матчем в Омске против ХК "Крылья". Хозяева открыли счёт в первом периоде, но во втором Никита Алмазов сравнял его.

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