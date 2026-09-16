Саудовская Аравия: базирующиеся в Йемене повстанцы-хуситы заявили, что нанесли удары ракетами и беспилотниками по авиабазе Кинг Халед (KMX/OEKM) возле Хамис-Мушайта, а также по нефтяным объектам Aramco в Янбу в послеобеденные часы.