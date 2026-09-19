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Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над безопасностью Гренландии

Трамп заявил, что Дания отдала США контроль над безопасностью Гренландии

"Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

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