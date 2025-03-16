Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ На совещании в Курской области с военным руководством СВО президент России Владимир Путин дал указание, которое вызвало на Западе и на Украине чрезвычайно болезненную реакцию.
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