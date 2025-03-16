Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Автор прав.Грань
  • Александр Зиборов
    Украина хочет непременно участвовать на переговорах России и США. И неважно как – за столом, под столом или на столе.Последние события...
  • Александр Зиборов
    Запад заставляет украинцев воевать до последнего украинца, а американцев – до последнего доллара. Доллары потом напеч...Последние события...

Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ На совещании в Курской области с военным руководством СВО президент России Владимир Путин дал указание, которое вызвало на Западе и на Украине чрезвычайно болезненную реакцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
а какова истинная причина вмешательства американцев как в разжигании конфликта так и в его остановке ???
Ответить
16 час.
alik3456 Джексон
С Киевом всё забрать нахрен...
Ответить
15 час.
Lana_Borei Иванова
Взятых в плен нужно лишить возможности иметь потомство, чтоб потом их дети не перевирали историю
Ответить
9 час.
наверх