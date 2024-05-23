В Госдуме призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям даже от друзей

Мошенники стали активнее использовать нейросети К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться со скепсисом, сообщил член Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии