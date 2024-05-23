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Петербургский дневник

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В Госдуме призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям даже от друзей

Мошенники стали активнее использовать нейросети К странным голосовым сообщениям даже от друзей или родственников нужно относиться со скепсисом, сообщил член Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

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