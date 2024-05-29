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Врач О’Дрисколл посоветовал гипертоникам делать планку для контроля давления

Врач О’Дрисколл посоветовал гипертоникам делать планку для контроля давления

Эксперты из Великобритании назвали эффективный способ контролировать артериальное давление.Эксперт по сердечно-сосудистой физиологии из Кентерберийского университета Джейми О’Дрисколл и диетолог Рианнон Ламберт рассказали о трех простых немедикаментозных способах контролировать артериальное давление.

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