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На Западе оценили удар ВСУ по станции "Суджа": "Вышвырните Зеленского!"

На Западе оценили удар ВСУ по станции "Суджа": "Вышвырните Зеленского!"

Известный своими громкими пророссийскими высказываниями ирландский журналист, бизнесмен и основатель журнала The Ditch Чей Боуз осудил вчерашнюю атаку ВСУ на газораспределительную станцию в Судже Курской области.

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