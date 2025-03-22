Известный своими громкими пророссийскими высказываниями ирландский журналист, бизнесмен и основатель журнала The Ditch Чей Боуз осудил вчерашнюю атаку ВСУ на газораспределительную станцию в Судже Курской области.
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