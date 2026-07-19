«Самолет судного дня» России готов прикрыть АЭС в иранском Бушере

Александр Перенджиев: «Мы сейчас делаем все, чтобы защитить мир от ядерной катастрофы, а обогащенный уран Ирана — от посягательств США» Ирина Мишина На фото: самолет Ту-214ПУ (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) Материал комментируют: Александр Перенджиев «Самолет судного дня» Ту-214ПУ, представляющий собой командный пункт для высшего руководства России, в понедельник вылетел из «Внуково» и взял путь на Тегеран.