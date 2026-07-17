Ортопед Семиченков: год без лечения сустава может привести к атрофии связок

Врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков предупредил, что отказ от лечения больного сустава в течение года может привести к атрофии связок, спазму мышц и хроническому воспалению.
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