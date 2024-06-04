Правда ли, что варикоз бывает только у пожилых: 5 мифов о болезни

Темные, выпуклые вены на ногах, сосудистые сеточки и звездочки, отеки стоп к вечеру, частые мышечные судороги, тяжесть и боль в ногах – все эти симптомы указывают на варикозное расширение вен нижних конечностей, или попросту варикоз.