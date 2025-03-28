Устроившего в Новосибирске смертельное ДТП сына алтайского бизнесмена отправили в СИЗО

По вине молодого лихача в аварии погибли два человека, ещё трое находятся в больнице.28 марта в Центральном районном суде Новосибирска было принято решение о мере пресечения для 19-летнего водителя BMW X6, который стал виновником смертельного ДТП на пересечении улицы Гоголя и Красного проспекта.