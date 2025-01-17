Как в Керчи, Евпатории и Севастополе устраняют последствия выброса мазута на берег

Как в Керчи, Евпатории и Севастополе устраняют последствия выброса мазута на берегНаши корреспонденты подробно расскажут о спасении птиц, работе волонтёров и сотрудников МЧС в видеоКрым 24 | @tvcrimea24Читать подробнее+видео>>> .
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