Как в Керчи, Евпатории и Севастополе устраняют последствия выброса мазута на берег

Как в Керчи, Евпатории и Севастополе устраняют последствия выброса мазута на берегНаши корреспонденты подробно расскажут о спасении птиц, работе волонтёров и сотрудников МЧС в видеоКрым 24 | @tvcrimea24Читать подробнее+видео>>> .