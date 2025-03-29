Декада детской безопасности.

В учреждении инспектором РДПС ОГАИ УВД Боруйского горисполкома лейтенантом милиции Д.А.Бардо с обучающимися старших и средних групп была проведена профилактическая беседа согласно проводимой Декады детской безопасности .
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