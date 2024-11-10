«Ливерпуль» стал главным претендентом на победу в АПЛ. До старта сезона команда Слота котировалась третьим фаворитом после «Ман Сити» и «Арсенала»

Букмекеры обновили коэффициенты в линии на победу в АПЛ сезона-2024/25. Главным фаворитом стал «Ливерпуль».
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