Политтехнолог об отставке главы Удмуртии Бречалова: «Решение давно ожидалось»

Сегодня, 29 июля, стало известно о том, что Александр Бречалов покидает пост главы Удмуртии. Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационного агентства «Первый советник» и член РАПК Константин Труфанов в беседе с «ФедералПресс» поделился мыслями о причинах отставки и о вариантах дальнейшего развития карьеры политика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии