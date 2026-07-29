Политтехнолог об отставке главы Удмуртии Бречалова: «Решение давно ожидалось»

Сегодня, 29 июля, стало известно о том, что Александр Бречалов покидает пост главы Удмуртии. Политтехнолог, управляющий партнер коммуникационного агентства «Первый советник» и член РАПК Константин Труфанов в беседе с «ФедералПресс» поделился мыслями о причинах отставки и о вариантах дальнейшего развития карьеры политика.