Байден продолжает считать Трампа «угрозой демократии» — пресс-секретарь

Мнения, что Дональд Трамп является «угрозой демократии», продолжает придерживаться президент США Джо Байден, но признает итоги волеизъявления американского народа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 13 ноября журналистам в ходе брифинга.
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