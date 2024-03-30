Самозванец, смельчак, гуманист и любитель девочек: Такой противоречивый Миклухо-Маклай

Миклухо-Маклай - фамилия, знакомая каждому выпускнику советской или российской школы. Она ассоциируется с папуасами, но спроси, что сделало российского путешественника таким значимым и знаменитым, многие затруднятся ответить.
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