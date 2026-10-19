Российская фигуристка Камила Валиева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщают СМИ. В апреле 2025 года спортсменка перешла от Тутберидзе к Светлане Соколовской, под руководством которой готовилась к возобновлению соревновательной карьеры .