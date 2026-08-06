Шведский суд одобрил передачу сухогруза Caffa Украине

Шведский суд одобрил передачу сухогруза Caffa, якобы связанного с «теневым флотом» России, Украине. Как сообщает шведский телеканал SVT, ранее компания — владелец корабля Caffa Shipping Ltd обратилась в апелляционный суд с просьбой пересмотреть решение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии