В августе 2026 года на российском автомобильном рынке произошло долгожданное событие – стартовали официальные продажи полноприводной версии компактного кроссовера J6 под маркой "Лепин" (проект, собираемый по полному циклу на заводе в Цзяньхуа под Санкт-Петербургом).