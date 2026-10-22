В августе 2026 года на российском автомобильном рынке произошло долгожданное событие – стартовали официальные продажи полноприводной версии компактного кроссовера J6 под маркой "Лепин" (проект, собираемый по полному циклу на заводе в Цзяньхуа под Санкт-Петербургом).
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