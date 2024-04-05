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test mazurok

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🟡 Под Армянском открыли памятник маршалу СССР Фёдору Толбухину

🟡 Под Армянском открыли памятник маршалу СССР Фёдору Толбухину Монумент установили недалеко от Перекопского вала, где во время Великой Отечественной войны располагался командный пункт Толбухина.

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