Срочная эвакуация в Орске: часть Нового города ушла под воду

В город вылетел глава МЧС. После прорыва дамбы в Орске началась эвакуация. Жители получили сообщения с просьбой срочно покинуть дома — их разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Орск.
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