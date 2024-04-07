Срочная эвакуация в Орске: часть Нового города ушла под воду

В город вылетел глава МЧС. После прорыва дамбы в Орске началась эвакуация. Жители получили сообщения с просьбой срочно покинуть дома — их разослала Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщает Орск.