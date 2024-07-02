В 1/8 финала Евро-2024 Роналду нанес больше ударов, чем вся Словения

Сегодня на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте-на-Майне под руководством итальянского арбитра Даниэле Орсато проходят матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Португалии и Словении.
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