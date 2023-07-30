Военное обозрение

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Бундесвер тестирует гиперспектральную разведку с дронов

Бундесвер тестирует гиперспектральную разведку с дронов

Обе стороны украинского конфликта активно используют беспилотники для ведения разведки. Операторы главным образом наблюдают за местностью с помощью обычных камер в оптическом диапазоне, реже – по ИК-каналу, так как это требует более специализированного оборудования.

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