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Талия Минуллина: Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО

Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО. Такое мнение высказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время муниципального часа с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым.

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