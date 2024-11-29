Талия Минуллина: Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО

Елабужское городище достойно стать объектом ЮНЕСКО. Такое мнение высказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина во время муниципального часа с главой Елабужского района Рустемом Нуриевым.
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