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Zvonko Digital могут готовить к продаже за счет консолидации активов

Zvonko Digital могут готовить к продаже за счет консолидации активов

Аффилированный с управленцами Российского авторского общества (РАО) крупнейший на российском рынке цифровой дистрибутор контента Zvonko Digital&nbsp; (ООО «Национальный цифровой агрегатор», НЦА) начал консолидировать свои активы, пишет «Ъ» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

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