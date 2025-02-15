В Белом доме назвали "лузерами" ряд СМИ за попытки поссорить Трампа и Маска

Администрация Белого дома назвала "лузерами" и "фейковыми" ряд средств массовой информации за попытки поссорить президента США Дональда Трампа со своим назначенцем – руководителем вновь созданного департамента государственной эффективности (DOGE) бизнесменом-миллиардером Илоном Маском.
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