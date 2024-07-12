Дайджест дня: анонс Audi A5, будущий Porsche Cayenne и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Опубликован тизер будущего универсала Audi A5, премьера которого состоится 16 июля.
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