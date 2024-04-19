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И вот теперь подумаем… Дополнено - Зарезавший молодого москвича мигрант задержан

И вот теперь подумаем… Дополнено - Зарезавший молодого москвича мигрант задержан

Якеменко Увидел очередной сюжет, как горячий восточный человек кого то зарезал. И хотелось бы в связи с этим нетолерантно поговорить об очевидных вещах и поставить некоторые нехорошие вопросы.

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Комментарии
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Василий
Откупится, разве судьям хватает зарплаты?
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Андрей Якобюк
черные, вам п.здец
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