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Глава СПЧ Фадеев предложил отчислять из школ неисправимых хулиганов

Глава СПЧ Фадеев предложил отчислять из школ неисправимых хулиганов

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил применять более жесткие меры к школьникам, которые систематически нарушают дисциплину и нападают на учителей.

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