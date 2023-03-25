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Глава администрации региона заявил, что под контролем ВС России около 30 населенных пунктов Харьковской области

Глава администрации региона заявил, что под контролем ВС России около 30 населенных пунктов Харьковской области

Хотя основные новости из зоны проведения специальной военной операции приходят с территорий четырёх новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, российские военное продолжают присутствовать и в Харьковской области.

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