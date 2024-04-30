Названы категории россиян, кто сможет оплачивать ЖКУ без комиссии

Нововведение начнёт действовать с 1 июля.фото: duma.gov.ru--> Правительство утвердило перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ, а также пени за несвоевременные платежи без комиссии, которые взымают банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии