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В Прикамье за год на взятках поймали 60 чиновников

В Прикамье за год на взятках поймали 60 чиновников

Они наказаны.В прокуратуре Пермского края озвучили данные о коррупции в региона. Так, в 2024 году было зафиксировано 232 случая взяточничества, среди которых 60 фактов – это чиновники, уличенные в получении взяток.

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