На Украине начинается строительство военных баз, фактически принадлежащих Британии

На Украине начинается строительство военных баз, фактически принадлежащих Британии

Последние события на Украине свидетельствуют о том, что в НАТО либо несерьезно отнеслись к словам российского лидера, либо намеренно провоцируют на ответные действия.

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