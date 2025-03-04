Возможная приостановка американской помощи: что ждёт ВСУ без поддержки США?

Приостановка американской военной помощи может привести к увеличению потерь ВСУ. Украинский лейтенант опасается, что прекращение поставок ракет ЗРК Patriot оставит города без надежной ПВО, в то время как США пересматривают свою политику поддержки Украины.
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