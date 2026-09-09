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Аргументы недели

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Юрий Бурлачко выразил соболезнования после удара по Кубани

Юрий Бурлачко выразил соболезнования после удара по Кубани

По его словам, удар пришелся по Новороссийску, Анапе, Крымскому и Темрюкскому районам. Больше всего пострадал город-герой Новороссийск, где были повреждены три частных и пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад.

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