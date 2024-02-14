УПЦ удалось вернуть захваченный ПЦУ храм в Черновицкой области

В селе Ленковцы Черновицкой области на западе Украины представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вернули себе Петропавловский храм, захваченный ранее боевиками раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ).
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