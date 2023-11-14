Арестович* предрек проигрыш Украины и победу России

Бывший помощник ОП киевского режима Алексей Арестович* распространил в рамках личных страниц в социальных сетях собственные прогнозы относительно того, как будет развиваться противостояние, отметив, что победителем из него выйдет Российская Федерация.
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