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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миранчук забил 1-й гол за «Сьон» – в товарищеском матче с «Лозанной-Уши»

Это произошло на 22-й минуте товарищеского матча против клуба «Лозанна-Уши» (1:0, второй тайм). 28-летний российский игрок перешел в «Сьон» в начале сентября как свободный агент после истечения срока контракта с «Локомотивом» Миранчук успел провести за новую команду три матча в чемпионате Швейцарии, но не отметился в них результативными действиями.

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