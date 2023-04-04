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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Киева

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Киева

pxhere.com Белый дом на текущей неделе объявит о новом пакете вооружений для Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации США.

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