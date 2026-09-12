Китай запустил крупнейший в мире подземный воздушный аккумулятор на 700 МВт

Соляные пещеры превратили в гигантский аккумулятор для энергосети В китайской провинции Цзянсу запустили два энергоблока крупнейшего в мире комплекса по хранению электроэнергии с помощью сжатого воздуха под землей.
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