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Китай запустил крупнейший в мире подземный воздушный аккумулятор на 700 МВт

Китай запустил крупнейший в мире подземный воздушный аккумулятор на 700 МВт

Соляные пещеры превратили в гигантский аккумулятор для энергосети В китайской провинции Цзянсу запустили два энергоблока крупнейшего в мире комплекса по хранению электроэнергии с помощью сжатого воздуха под землей.

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