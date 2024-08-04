Слушайся бабушку, не спорь с дедом: Советы иностранцев, побывавших в России

Фото: Freepik.com Выходить на улицу без документа, удостоверяющего личность, менять деньги у незнакомых людей на улицах, пререкаться с представителями закона, а также с группой мужчин, доверять таксистам и незнакомцам – вот что, по мнению иностранцев, ни в коем случае не следует делать в России.