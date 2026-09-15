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Царьград

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Участники акции #ВыбираемВместе обменивают баллы на промокоды в кафе и ресторанах

Участники акции #ВыбираемВместе обменивают баллы на промокоды в кафе и ресторанах

С начала акций было заказано более 820 тысяч промокодов в кафе.Категория "Кафе и рестораны" стабильно входит в пятёрку самых востребованных среди победителей акции #ВыбираемВместе.

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