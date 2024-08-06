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Регионы России

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В Москве открылся дистанционный курс реверс-инжиниринга по аддитивным технологиям

В Москве открылся дистанционный курс реверс-инжиниринга по аддитивным технологиям

В Москве запущена программа реверс-инжиниринга в области аддитивных технологий. Эта программа дистанционного обучения была разработана Московской технической школой (МТШ) в сотрудничестве с Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС".

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