Бизнесмен из Муравленко пожаловался на отказ в приемке теплых остановок

Директор муниципального казенного учреждения «Управление коммунального заказа» Муравленко оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что не разместил отказ от подписания акта приемки работ по установке теплых остановок.
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