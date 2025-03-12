Reuters: США и Великобритания продолжат проводить совместные учения

Соединённые Штаты Америки и Великобритания продолжат проводить совместные военные манёвры. Эти учения необходимы для Европы, чтобы служить сдерживающим фактором для России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление заместителя командующего авиацией НАТО, британского маршала авиации Джонни Стрингера, и командующего восьмой воздушной армией США, генерал-майора Джейсона Армагоста.