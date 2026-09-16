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Аргументы и Факты

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Геолог Трофимов рассказал, почему овраги на Марсе могли появиться без воды

Геолог Трофимов рассказал, почему овраги на Марсе могли появиться без воды

Часть марсианских оврагов может формироваться без участия жидкой воды благодаря сублимации замёрзшего углекислого газа, рассказал Pravda.

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