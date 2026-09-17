Сладкий новый год ручной работы: Roladin представил коллекцию к Рош ха-Шана 2026

Праздничная коллекция десертов и выпечки со вкусами мёда, фисташек, цитрусовых, яблок, карамели и не только! Рош ха-Шана — это отличная возможность начать новый год за праздничным столом, … .
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