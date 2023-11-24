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Ереван выйдет из ОДКБ только при одном условии: В России выдали правду, о которой невозможно молчать

Ереван выйдет из ОДКБ только при одном условии: В России выдали правду, о которой невозможно молчать

Алексей Подберёзкин пришёл к выводу, что республика выйдет из ОДКБ, если Пашинян останется у властиДиректор центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин считает, что отказ армянского руководства от участия в заседаниях ОДКБ является предвестием скорого выхода из блока.

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Серж Южанин
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Серж Южанин
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