Ереван выйдет из ОДКБ только при одном условии: В России выдали правду, о которой невозможно молчать

Алексей Подберёзкин пришёл к выводу, что республика выйдет из ОДКБ, если Пашинян останется у властиДиректор центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин считает, что отказ армянского руководства от участия в заседаниях ОДКБ является предвестием скорого выхода из блока.